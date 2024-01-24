Гармония на дороге: как избежать конфликтов за рулем

Автоэксперт Сажин: не стоит реагировать на внешние раздражители на дороге

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Для уверенного и безопасного вождения на автомобиле важно сохранять спокойствие и не реагировать на внешние раздражающие факторы. Этот совет предоставил автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной Службе Новостей. Он подчеркнул, что в любой ситуации на дороге всегда найдется водитель, считающий себя единственным участником движения, и необходимо быть готовым к подобным ситуациям.

Фото: Wikipedia by Prayitno

Сажин отметил, что в случае, когда вас пытаются обогнать или подталкивать с дороги, целесообразно уступить дорогу, чтобы избежать конфликта. В тоже время, если вы уверены в своих действиях, можно применить тормоза, чтобы показать свою позицию.

Тем не менее, следует быть готовым к тому, что другой водитель может попытаться совершить обгон и принять аналогичные меры.

В случае, если кто-то из участников движения стремится вызвать конфликт, Сажин рекомендует закрыть двери и окна автомобиля, а также включить камеру мобильного телефона. Видеозапись сможет служить доказательством агрессивного поведения нарушителя правил дорожного движения.

В случае повреждения автомобиля этот материал может также использоваться для компенсации ущерба, добавил автоэксперт.