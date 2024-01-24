Секреты сохранения стоимости авто: почему частичная перекраска может быть не лучшим решением

Автоэксперт Иванский: покраска детали авто снижает его остаточную стоимость

Не следует торопиться с перекраской автомобиля из-за образовавшихся сколов и царапин, предупреждает информационный источник "Российская газета" со ссылкой на Илью Иванского, руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Согласно высказыванию Иванского, несмотря на то, что дефекты в лакокрасочном покрытии кузова могут спровоцировать появление ржавчины, их устранение частичным окрашиванием не является оптимальным решением. Во-первых, такие меры сразу же снижают остаточную стоимость автомобиля, а во-вторых, даже на сертифицированных автосервисах не всегда удается точно подобрать тон краски, соответствующий заводскому.

Специалист рекомендует обработку мелких сколов и царапин с использованием специальных наборов для подкраски. Для проведения такой процедуры рекомендуется выбирать помещение с температурой воздуха не ниже +20 градусов. При этом следует применять трафарет, чтобы избежать растекания ремонтной краски.