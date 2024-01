Секреты сохранения стоимости авто: почему частичная перекраска может быть не лучшим решением

Не следует торопиться с перекраской автомобиля из-за образовавшихся сколов и царапин, предупреждает информационный источник "Российская газета" со ссылкой на Илью Иванского, руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0