Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой

Наилучшая эффективность прогрева автомобильного двигателя достигается в процессе движения. Однако в первые минуты после запуска рекомендуется начинать движение плавно, избегая выезда на оживленные магистрали. Эту информацию предоставил технический директор сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, как сообщает "Российская газета".
"Автомобиль более эффективно прогревается в движении, чем на стоянке. Однако важно, чтобы старт был максимально плавным и без резких маневров. Рекомендуется проехать первые десять минут медленно и осторожно по дворам", — отметил Рузанов.
По его словам, после этого можно безопасно отправиться на оживленные дороги. Важно начинать движение в зимних условиях только после снижения оборотов холостого хода двигателя и выключения синего индикатора на панели приборов, что свидетельствует о прогреве двигателя.
Если индикатор отсутствует, можно ориентироваться на уровень температуры охлаждающей жидкости, где хотя бы одно деление должно быть подсвечено.
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