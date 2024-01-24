Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой

Автоэксперт Рузанов рассказал, что машина лучше прогревается в движении

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Наилучшая эффективность прогрева автомобильного двигателя достигается в процессе движения. Однако в первые минуты после запуска рекомендуется начинать движение плавно, избегая выезда на оживленные магистрали. Эту информацию предоставил технический директор сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, как сообщает "Российская газета".

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"Автомобиль более эффективно прогревается в движении, чем на стоянке. Однако важно, чтобы старт был максимально плавным и без резких маневров. Рекомендуется проехать первые десять минут медленно и осторожно по дворам", — отметил Рузанов.

По его словам, после этого можно безопасно отправиться на оживленные дороги. Важно начинать движение в зимних условиях только после снижения оборотов холостого хода двигателя и выключения синего индикатора на панели приборов, что свидетельствует о прогреве двигателя.

Если индикатор отсутствует, можно ориентироваться на уровень температуры охлаждающей жидкости, где хотя бы одно деление должно быть подсвечено.