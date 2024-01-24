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Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой

Автоэксперт Рузанов рассказал, что машина лучше прогревается в движении

1:01
Авто

Наилучшая эффективность прогрева автомобильного двигателя достигается в процессе движения. Однако в первые минуты после запуска рекомендуется начинать движение плавно, избегая выезда на оживленные магистрали. Эту информацию предоставил технический директор сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, как сообщает "Российская газета".

Автоэксперт Рузанов рассказал, что машина лучше прогревается в движении
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

"Автомобиль более эффективно прогревается в движении, чем на стоянке. Однако важно, чтобы старт был максимально плавным и без резких маневров. Рекомендуется проехать первые десять минут медленно и осторожно по дворам", — отметил Рузанов.

По его словам, после этого можно безопасно отправиться на оживленные дороги. Важно начинать движение в зимних условиях только после снижения оборотов холостого хода двигателя и выключения синего индикатора на панели приборов, что свидетельствует о прогреве двигателя.

Если индикатор отсутствует, можно ориентироваться на уровень температуры охлаждающей жидкости, где хотя бы одно деление должно быть подсвечено.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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