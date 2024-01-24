Автоэксперт Гоман назвал причины, из-за которых машина может не завестись зимой

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Эксперт компании по обслуживанию автомобилей Fit Service, Александр Гоман, раскрыл факторы, из-за которых автомобиль может отказаться заводиться в сильные морозы. По его мнению, одной из основных причин может быть разрядка аккумулятора. Он также указал, что проблемы могут возникнуть из-за неисправности свечей.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист отметил, что также стоит обратить внимание на состояние дроссельной заслонки и форсунок, поскольку многие владельцы автомобилей забывают о необходимости их чистки каждые 20-30 тысяч километров.

Тем не менее, Гоман подчеркнул в своем комментарии для "Газеты.ru", что проблемой может быть также бензонасос, особенно если используется низкокачественное топливо. Эксперт подчеркнул важность выбора высококачественного топлива для автомобиля в зимний период, чтобы избежать возможных проблем с запуском машины.