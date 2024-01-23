Как быстро выехать из сугроба — лайфхак, о котором вы не знали!

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Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса

1:25
Авто

В различных областях России текущая зима проявляет себя снежной, что приносит немалые неудобства автовладельцам. Эти трудности иногда выливаются в серьезные столкновения, приводя, например, к массовым авариям на трассах М-5 и М-7. Неудачи могут подстерегать вас даже на собственной территории, например, при парковке на работе, особенно после длительных снегопадов.

Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса
Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Опытный специалист из журнала "За рулем", Алексей Ревин, подготовил обширную статью по данной теме, в которой предоставил несколько ценных советов. Один из них – это простой, но забытый в городах современности, а другой – уникальный и эффективный лайфхак.

Алексей Ревин, эксперт "За рулем", предложил следующие рекомендации:

  • Всегда имейте при себе лопату. Однако, не выбирайте слишком маленькую складную лопату или слишком крупную снеговую. Маленькая лопата создает неудобства и занимает много времени при копке, а снеговая может легко сломаться на заслеженном снегу. Наилучший выбор – штыковая или совковая лопата из нержавеющей стали с укороченной рукоятью.
  • Зимой всегда имейте небольшой мешочек с песком или мраморной крошкой весом 3-4 кг. Разсыпав содержимое под пробуксовывающее колесо (желательно под оба для надежности), вы существенно увеличите свои шансы на успешное освобождение от беспокоительного положения.
     
     
     
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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