Стоит ли ждать, пока прогреется современный автомобиль зимой

Автогонщица Накутис рассказала о правилах прогрева современной машины в холода

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Илона Накутис, гоночный пилот и руководитель Центра водительских тренингов "Драйв Класс", поделилась советами по прогреву автомобиля в холодное время года.

Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Она подчеркнула, что хотя многие знают о необходимости прогрева, не всем известно, как долго это делать и с какой целью. Накутис вспомнила времена, когда автолюбители в СССР долго грели свои припаркованные у подъездов машины, при этом жители нижних этажей вынужденно вдыхали выхлопные газы.

Она также обратила внимание на изменения в конструкции двигателей, произошедшие благодаря усилиям в области экологии. Современные поршни и кольца созданы таким образом, что водитель может безопасно завести автомобиль и начать движение с холодным двигателем, не беспокоясь о его состоянии.

Это связано с быстрым прогревом двигателя и эффективностью современных масел, обеспечивающих необходимое охлаждение и смазку деталей.

Тем не менее, Накутис также подчеркнула важность прогрева подвески в холодные морозы. Она сравнила это с утренним растягиванием мышц и суставов, объясняя, что подшипники и другие детали подвески должны прогреться для обеспечения амортизации и гибкости.

Поэтому после запуска автомобиля она рекомендует подождать некоторое время, буквально минуту, пока вы пристегиваетесь, осматриваете машину, оттаиваете лобовое стекло от снега и льда, разогреваете зеркала заднего вида, и только после этого начинать движение. Это позволит подвеске, включая амортизаторы, ступичные подшипники, рулевую тягу и рычаги, разогреться и лучше подготовиться к движению.