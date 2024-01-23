Безопасное вождение в зимних условиях: советы ГИБДД для эффективного торможения на льду и снегу

В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксплуатация автомобиля в холодное время года становится более сложной из-за образования гололеда и снежных заносов. В этих условиях управление автомобилем требует определенных навыков и использования специальных техник торможения.

Фото: Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License

Представитель ГИБДД поделился информацией на портале njcar.ru, обращая внимание на важность применения правильных приемов вождения в зимних условиях.

Он подчеркнул, что методы торможения на льду и в снегопаде различаются в зависимости от конкретной ситуации и погодных условий. Дорога, покрытая снегом, отличается от наледи тем, что протектор шин эффективно взаимодействует с покрытием, обеспечивая хороший контакт.

При торможении на снегу возникает дополнительное сопротивление качению. В этом случае снег собирается перед колесами во время замедления, увеличивая площадь контакта с дорогой.

Это позволяет автомобилю замедлиться на снежном покрытии, что, в свою очередь, позволяет водителю более активно управлять педалью тормоза до срабатывания системы ABS.

Важно помнить, что под снегом иногда может быть лед, и это изменяет ситуацию, так как снег может мешать эффективному торможению. Поэтому при торможении в таких условиях рекомендуется избегать резкого нажатия на педаль тормоза, чтобы избежать моментального срабатывания системы ABS, что, в свою очередь, может увеличить тормозной путь.

Представитель ГИБДД советует увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля при движении по ледяной трассе.

В случае необходимости торможения следует делать это очень осторожно, на грани срабатывания системы ABS, одновременно контролируя снижение скорости автомобиля.