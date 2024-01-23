Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маммолог Тамаева: занятия спортом предотвращают развитие рака груди
Эксперты рассказали, как вычислить автомобиль со скрученным пробегом
Простой в приготовлении и ароматный куриный суп с перцем чили
Путешественник назвал Бали "психдиспансером для богатых русских"
Леонид Ярмольник объяснил, почему отказался от звания народного артиста России
Подкормка рассады банановой кожурой, нашатырным спиртом, отваром картошки
Как правильно делать шугаринг дома — алгоритм, техника выполнения и уход за кожей после
Гастроэнтеролог Вялов назвал сорняк, который лечит рак
Митя Фомин извинился за нападки на стилиста Александра Рогова
Безопасное вождение в зимних условиях: советы ГИБДД для эффективного торможения на льду и снегу

В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед

1:43
Авто

Эксплуатация автомобиля в холодное время года становится более сложной из-за образования гололеда и снежных заносов. В этих условиях управление автомобилем требует определенных навыков и использования специальных техник торможения.

В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед
Фото: Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License

Представитель ГИБДД поделился информацией на портале njcar.ru, обращая внимание на важность применения правильных приемов вождения в зимних условиях.

Он подчеркнул, что методы торможения на льду и в снегопаде различаются в зависимости от конкретной ситуации и погодных условий. Дорога, покрытая снегом, отличается от наледи тем, что протектор шин эффективно взаимодействует с покрытием, обеспечивая хороший контакт.

При торможении на снегу возникает дополнительное сопротивление качению. В этом случае снег собирается перед колесами во время замедления, увеличивая площадь контакта с дорогой.

Это позволяет автомобилю замедлиться на снежном покрытии, что, в свою очередь, позволяет водителю более активно управлять педалью тормоза до срабатывания системы ABS.

Важно помнить, что под снегом иногда может быть лед, и это изменяет ситуацию, так как снег может мешать эффективному торможению. Поэтому при торможении в таких условиях рекомендуется избегать резкого нажатия на педаль тормоза, чтобы избежать моментального срабатывания системы ABS, что, в свою очередь, может увеличить тормозной путь.

Представитель ГИБДД советует увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля при движении по ледяной трассе.

В случае необходимости торможения следует делать это очень осторожно, на грани срабатывания системы ABS, одновременно контролируя снижение скорости автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Скука, страх и территориальные привычки: почему кошка настойчиво мяукает у закрытой двери
Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Проведите три важные подкормки пионов весной: получите пышные шапки цветов
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Вкуснейший плов с курицей готовится быстро и просто: накормите всю семью сытным блюдом
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Последние материалы
Леонид Ярмольник объяснил, почему отказался от звания народного артиста России
Подкормка рассады банановой кожурой, нашатырным спиртом, отваром картошки
Как правильно делать шугаринг дома — алгоритм, техника выполнения и уход за кожей после
Гастроэнтеролог Вялов назвал сорняк, который лечит рак
Митя Фомин извинился за нападки на стилиста Александра Рогова
Тренер Жулин назвал Валиеву мадонной фигурного катания за её прыжки и вращения
Охотничьи приключения: как предотвратить падения кошек из окон и балконов
Охранник двора: почему собаки и ежи - не лучшие друзья
Вкуснейшее печенье из льняной и миндальной муки, арахисовым маслом и тёмным шоколадом
Автоэксперт Кондрашов перечислил самые угоняемые марки авто и рассказал о схемах угонщиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников