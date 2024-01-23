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Автоэксперт напомнил, как часто нужно проверять давление в шинах

Давление в шинах и глубину протектора следует проверять не реже раза в месяц

1:52
Авто

По результатам проведенного в Германии опроса, заказанного компанией Apollo Tyres, стало ясно, что всего лишь половина водителей регулярно проверяют давление в шинах. Вероятно, подобная тенденция характерна и для российских автовладельцев, несмотря на рекомендации специалистов проводить данную процедуру хотя бы раз в месяц.

Давление в шинах и глубину протектора следует проверять не реже раза в месяц
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно опросу, из тысячи опрошенных водителей лишь 6% уделяют внимание давлению в шинах каждую неделю. На более редкую периодичность указали 7% — они проверяют шины раз в две недели, 26% — раз в месяц, 27% — каждые три месяца, и 19% — каждые полгода.

Пятерка процентов респондентов признались, что проводят данную процедуру лишь раз в год, и столько же водителей заявили, что вообще не занимаются контролем давления в шинах.

Эксперты подчеркивают, что недостаточное давление в шинах может привести к снижению устойчивости автомобиля, увеличению износа покрышек и повышению расхода топлива.

В случае слишком низкого давления, шины подвергаются риску перегрева и повреждения, что также сказывается на безопасности и комфорте вождения, поскольку уменьшается площадь контакта шины с дорогой.

Руководитель группы продаж и маркетинга Apollo Tyres Ив Пуликен выделяет необходимость регулярной проверки давления в шинах. Он рекомендует проводить данную процедуру не реже одного раза в месяц и всегда перед дальней поездкой. Также следует учитывать давление в запасном колесе, если оно имеется, для подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Пуликен подчеркивает важность проведения проверки на холодных шинах (через минимум два часа после последней поездки) и установку давления, рекомендованного производителем автомобиля, информацию о котором можно найти на стойке рядом с водительской дверью или внутренней стороне крышки топливного бака.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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