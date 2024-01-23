Оригинальное масло для авто: развод или необходимость

Автоэксперт Колодочкин объяснил главную особенность фирменных моторных масел

1:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Существует две категории автолюбителей: первые утверждают, что для Honda следует использовать только масло, предназначенное исключительно для Honda, а для Mercedes — исключительно масло, разработанное для этой марки. Вторая группа людей отрицает такой подход, считая, что автозаводы не производят свои собственные масла. Кто из них прав? Кто тут прав, разобрался эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин.

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"На самом деле имеет смысл выбирать масло, соответствующее марке вашего автомобиля, только если вы обслуживаетесь на официальном сервисе Mercedes и у вас есть лишние деньги", — говорит эксперт.

Единственным плюсом такого выбора является отсутствие необходимости беспокоиться о выборе. Однако делать это в магазине, особенно в настоящее время, не рекомендуется.

Сами автопроизводители действительно не производят моторные масла. Поставщик "оригинального моторного масла" определяется путем проведения тендера, в ходе которого устанавливаются минимальные требования к маслу.

Затем нефтеперерабатывающие компании предлагают соответствующие продукты, и победителем тендера становится та компания, которая предлагает наиболее выгодную цену. Это масло затем упаковывается в фирменные канистры и продается по завышенной цене.

Использование оригинального моторного масла не повлияет отрицательно на работу двигателя, но и не принесет ему значительных улучшений. Важно отметить, что фальсификации масел для Mercedes, Toyota, Honda и аналогичных марок встречаются гораздо чаще, чем поддельные продукты относительно малоизвестных европейских и американских брендов. Поэтому выбор становится очевидным.