600 миллиардов рублей ущерба: почему законы не борются с подделкой пробега в автомобильной сфере

Эксперты рассказали, как вычислить автомобиль со скрученным пробегом

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Число автомобилей с подкрученным пробегом значительно увеличилось в России, с резким ростом в регионах. В настоящее время лидирующую позицию занимает Кубань, где каждый четвертый автомобиль имеет подобный недостаток. Также проблема широко распространена в Ростовской, Самарской, Челябинской областях и Башкирии. Почти каждая пятая машина в Московской и Свердловской областях имеет подкрученный одометр.

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В антирейтинге также значатся Татарстан, Санкт-Петербург и Москва. Годовой ущерб для покупателей оценивается в 600 миллиардов рублей.

Однако несмотря на проблему, принятые меры неэффективны. Кристина Морозова, корреспондент "Известий", исследовала, почему. Ежедневно в сервис поступает несколько десятков автомобилей, примерно 10% из которых имеют подкрученный пробег.

Александр Яшин, управляющий автосервисом, отметил: "Наше диагностическое оборудование, в принципе, позволяет увидеть полную картину: был ли скручен пробег, какой пробег был на самом деле. Однако многие делают это с целью продажи автомобиля, чтобы привлечь внимание покупателя своей малой пробеговой историей."

Услуга снижения пробега на панели приборов относительно недорога и широко предлагается в интернете. Опытные "скрутчики" завлекают клиентов громкими заголовками, утверждая, что автосервисы не смогут выявить изменения на одометре.

Эксперт по подбору автомобилей Илья Ушаев отметил, что отсутствие официальных дилеров за последние два года и отмена технических осмотров создали благоприятные условия для подобных манипуляций.

Законодательно скрутка пробега не регулируется, и частным лицам грозит административная ответственность за причинение ущерба. Дилеры могут быть оштрафованы до полумиллиона. Автоюрист Лев Воропаев рекомендует указывать точный пробег в договоре купли-продажи, так как юридические лица все чаще избегают указания конкретной цифры.

Частные продавцы, которые чаще продают автомобили с искаженными данными, получают хорошую прибыль. По данным РОАД за 2023 год россияне переплатили за такие автомобили более 600 миллиардов рублей. Специалисты отмечают, что ситуация становится все более критичной, и предлагают внедрить государственные реестры и базы данных для регулярной отчетности автомобилей в ходе техосмотра.

Это могло бы помочь покупателям избежать дополнительных затрат и рисков приобретения автомобилей с подкрученным пробегом.