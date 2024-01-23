Анализ затрат на ремонт: что стоит восстанавливать после ДТП в китайских автомобилях

Эксперты рассказали, сколько стоит ремонт китайских автомобилей после ДТП

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Эксперты из редакции журнала "Авторевю" поделились информацией о затратах на восстановление китайских автомобилей после аварий, проведя сравнение стоимости комплектующих. Журналисты решили провести анализ, сосредотачив внимание на комплекте ключевых деталей, таких как облицовка бампера, переднее крыло, оптика и капот. В связи с ограниченным выбором аналоговых деталей пришлось воспользоваться оригинальными запчастями.

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Приводится пример "аварийного перечня" из четырех деталей для российской "Весты" с оценочной стоимостью 80 тыс. рублей. В сравнении с этим, комплектующие для китайского паркетника Jetour Dashing обойдутся в три раза дороже — 237 тыс. рублей.

На втором месте по стоимости оказался Changan Uni-V, требующий 257 тыс. рублей. В обоих случаях срок ожидания деталей для ремонта составляет от полумесяца до 60 дней.

Для модели Geely Monjaro комплектующие оцениваются в 390 тыс. рублей, а время ожидания заказа приблизительно 45 дней. В отличие от этого, комплектующие для Voyah доступны на складе автодилера. Однако ремонт с участием минивэна Dream обойдется в 866 тыс. рублей, а для паркетника Free — в 660 тыс. рублей.

Бренды из Китая, такие как Exeed, Omoda и Tank, отличаются наличием комплектующих: многие позиции есть на складе. Те, которых не хватает, могут поставить в течение от 4 до 10 дней. Итоговая стоимость ремонта для Tank 500 составляет 440 тыс. рублей, а для младшей модели Tank 300 — 273 тыс. рублей.

Запчасти для популярного в России паркетника Omoda C5 продаются по более высокой цене по сравнению с Exeed RX, в размере 388 тыс. рублей и 365 тыс. рублей соответственно.