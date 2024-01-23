Моторное масло: секреты долговечности и оптимального обслуживания

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Автоэксперт Носко рассказал, обязательно ли промывать двигатель при замене масла

Авто

Рекомендуется проводить замену масла каждые 10-15 тысяч пробега или, если автомобиль проходит меньше, то ежегодно. Вопрос о необходимости промывки двигателя остается актуальным для многих водителей. Александр Носко, директор по сервису в компании Fresh, высказал свою точку зрения на этот вопрос.

Автоэксперт Носко рассказал, обязательно ли промывать двигатель при замене масла
Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

По его мнению, современные моторные масла обладают достаточным количеством очищающих присадок, способных справиться с нагаром, образующимся после сгорания топлива и микропыли.

В прошлом промывка двигателя была неотъемлемой частью обслуживания, так как до 15% подобных веществ оставалось в масле несколько десятилетий назад.

Сегодня промывка двигателя оправдана при проведении ремонта, при переходе от минерального масла к синтетическому, а также при покупке подержанного автомобиля. В последнем случае это особенно важно, если предыдущий владелец не предоставил информацию о том, какое масло использовалось ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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