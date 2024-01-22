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Махинации с пробегом: как бороться с обманом при покупке подержанных авто в России

Автоэксперты назвали марки машин, у которых чаще всего скручивают пробег

1:15
Авто

Чаще всего в России при продаже подержанных автомобилей марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi применяется практика уменьшения указанного пробега. В 2023 году около 35 процентов автомобилей, выставленных на вторичном рынке, были представлены с фальсифицированными показателями пробега.

Автоэксперты назвали марки машин, у которых чаще всего скручивают пробег
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Среди регионов Российской Федерации наибольшее количество случаев уменьшения пробега выявлено на Кубани, в Самарской и Челябинской областях. Эксперты отмечают, что подобные случаи обмана чаще происходят в сельских районах, где автомастерские не всегда обладают необходимым оборудованием для выявления подобных махинаций, в отличие от крупных городов.

Такие машины предлагаются к продаже как у официальных дилеров, так и через онлайн-платформы. Однако, по данным Ассоциации, вероятность столкнуться с мошенничеством при покупке у дилера составляет примерно 2 процента, в то время как у частных лиц эта вероятность выше.

По информации РОАД, уровень пробега оказывает значительное воздействие на стоимость автомобиля. Ущерб, понесенный покупателями в 2023 году из-за подобных практик, оценивается в 600 миллиардов рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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