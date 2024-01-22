Автоэксперт Гоман рассказал о самых частых поломках машины зимой

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Руководитель автосервиса "Fit Service" Александр Гоман поделился информацией о том, какие поломки встречаются чаще всего в условиях зимней непогоды.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В разговоре с порталом inkazan.ru он отметил, что водители автомобилей часто повреждают передние части бамперов и защитные элементы, пытаясь преодолеть снежные препятствия.

Одним из стандартных последствий снегопадов, по словам Гомана, является наличие замерзшей воды под бампером, вес которой может достигать нескольких килограммов.

Эксперт также отметил, что снег может намерзать на рычагах и рулевых механизмах, что приводит к увеличению спроса на диагностику ходовой части в период снегопадов.

Александр Гоман подчеркнул, что не исключены проблемы с трансмиссией, трудности при очистке лобового стекла и повреждения лакокрасочного покрытия.

В целях предотвращения таких проблем руководитель рекомендует регулярное мытье автомобиля, проверку состояния кузова после мойки и поддержание безопасной дистанции на дороге.