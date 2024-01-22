Снежные вызовы для водителей: как преодолеть зимние трудности на дорогах России

Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Во многих регионах России зима выдалась снежная, в связи с чем автомобилисты испытывают множественные затруднения. Эти трудности выливаются в массовые аварии, как, например, на трассах М-5 и М-7, где множество автомобилей сталкиваются из-за непогоды. Но не только там — даже в собственном дворе или на парковке у места работы вас может подстерегать неприятный "сюрприз": после длительного снегопада ваш автомобиль может просто не двигаться с места.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Эксперт журнала "За рулем", Алексей Ревин, подготовил обширную статью на эту тему, в которой предоставил несколько ценных советов. Один из них — простой, но почти забытый в мегаполисах: всегда возите с собой лопату. Не выбирайте маленькую складную или снеговую — первая неудобна для копки, а вторая легко ломается на слежавшемся снегу. Лучше всего использовать штыковую или совковую лопату из нержавеющей стали с короткой ручкой.

Также, зимой рекомендуется иметь небольшой мешочек с песком или мраморной крошкой весом 3-4 кг. Посыпав этот материал под пробуксовывающее колесо (и желательно под второе, для большей надежности), вы значительно увеличите шансы на успешное освобождение от заснеженной обстановки.