Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чемпионка СССР по теннису Дмитриева о выходе Калинской в 1/4 финала AO: большой успех
Изумительно вкусный и полезный ягодный коктейль
Врачи проводят профилактику рака с помощью морского ежа
Артисты-иноагенты переписывают недвижимость в РФ на родственников
Тренер Жулин: Валиева снялась с ЧР по прыжкам, чтобы не проиграть Базылюк
Банановая кожура, яичная скорлупа, кофейная гуща, белый уксус — лучшие удобрения
Вкуснейшие сытные шарики с тремя семенами
Кинолог Голубев назвал сигналы, указывающие на болезнь собаки
В ГИБДД рассказали о методе избежать штрафа с камер за стоп-линию
Снежные вызовы для водителей: как преодолеть зимние трудности на дорогах России

Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса

1:15
Авто

Во многих регионах России зима выдалась снежная, в связи с чем автомобилисты испытывают множественные затруднения.  Эти трудности выливаются в массовые аварии, как, например, на трассах М-5 и М-7, где множество автомобилей сталкиваются из-за непогоды. Но не только там — даже в собственном дворе или на парковке у места работы вас может подстерегать неприятный "сюрприз": после длительного снегопада ваш автомобиль может просто не двигаться с места.

Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса
Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Эксперт журнала "За рулем", Алексей Ревин, подготовил обширную статью на эту тему, в которой предоставил несколько ценных советов. Один из них — простой, но почти забытый в мегаполисах: всегда возите с собой лопату. Не выбирайте маленькую складную или снеговую — первая неудобна для копки, а вторая легко ломается на слежавшемся снегу. Лучше всего использовать штыковую или совковую лопату из нержавеющей стали с короткой ручкой.

Также, зимой рекомендуется иметь небольшой мешочек с песком или мраморной крошкой весом 3-4 кг. Посыпав этот материал под пробуксовывающее колесо (и желательно под второе, для большей надежности), вы значительно увеличите шансы на успешное освобождение от заснеженной обстановки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Плодородность почвы для рассады вырастет в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.

Луковая шелуха защитит от вредителей растений
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор
Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Последние материалы
Изумительно вкусный и полезный ягодный коктейль
Врачи проводят профилактику рака с помощью морского ежа
Артисты-иноагенты переписывают недвижимость в РФ на родственников
Тренер Жулин: Валиева снялась с ЧР по прыжкам, чтобы не проиграть Базылюк
Банановая кожура, яичная скорлупа, кофейная гуща, белый уксус — лучшие удобрения
Вкуснейшие сытные шарики с тремя семенами
Кинолог Голубев назвал сигналы, указывающие на болезнь собаки
В ГИБДД рассказали о методе избежать штрафа с камер за стоп-линию
Онколог Исаев-Апостолов назвал изжогу симптомом рака
5 советов, как стильно носить зимнюю шапку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников