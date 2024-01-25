ГИБДД начала изымать автомобили за езду без прав

ГИБДД запускает рейды для выявления водителей, ранее лишенных прав

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Госавтоинспекция (ГИБДД) России анонсировала проведение рейдов в ближайшее время с целью выявления граждан, которые были лишены прав на управление автотранспортом, но продолжают водить. Сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) будут задействованы в этой операции, которая будет охватывать различные регионы страны.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Напоминая водителям о необходимости предоставления водительского удостоверения по запросу сотрудников ДПС для проверки, ГИБДД подчеркнула, что даже случайное оставление документов дома считается нарушением, подпадающим под статью 12.3 КоАП. Нарушители могут быть оштрафованы в соответствии с законом, но если водитель был лишен прав и продолжает водить, нарушение, согласно статье 12.7 КоАП, может повлечь более серьезные наказания, включая штраф до 30 000 рублей или даже арест на срок до 15 суток.

Особое внимание уделяется водителям, ранее лишенным права управления и затем попавшимся за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Введенная в Уголовный кодекс новая статья 264 прим. 3, часть 1, устанавливает ответственность за данное нарушение, включая штраф до 300 тысяч рублей или конфискацию автомобиля.

ГИБДД также предостерегла о передаче управления автомобилем лицам без водительского удостоверения, подчеркивая, что водителя ожидает штраф в размере 30 000 рублей, согласно части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Водители, пытающиеся сохранить свои документы после лишения прав, были предупреждены, что полицейские могут проверить статус водительского удостоверения в любой момент, имея доступ к актуальной базе данных.