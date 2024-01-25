С ростом популярности китайских автомобилей на российском рынке владельцы сталкиваются с трудностями в обслуживании и ремонте. Портал njcar. ru провел расследование, выяснив, что некоторые водители испытывают разочарование от китайских транспортных средств. Сервисные центры, опрошенные порталом, выделили несколько проблем, с которыми сталкиваются владельцы "китайцев".
Одной из основных сложностей является ограниченный выбор деталей на рынке. При попытке найти необходимую деталь по артикулу или VIN машины владельцы сталкиваются с тем, что система не предоставляет нужные запчасти. Это особенно заметно при поиске кузовных деталей, оптики и элементов салона. На авторазборках мало запчастей от китайских машин, а магазины и дилеры предлагают ограниченный ассортимент с длительными сроками ожидания.
Владельцам также приходится сталкиваться с трудностями в регулярном техническом обслуживании. Хотя компоненты для базовых процедур (замена фильтров, масла, тормозных колодок) доступны, при интенсивной эксплуатации в городских условиях могут возникнуть проблемы с системой охлаждения и тормозами.
Официальные дилеры китайских марок также сталкиваются с проблемами в поставках деталей, что увеличивает сроки ремонта и обслуживания. Владельцам рекомендуется внимательно изучать отзывы других владельцев и учитывать ремонтопригодность и доступность запчастей при выборе автомобиля.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.