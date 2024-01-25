"Китайцы" не подходят: автосервисы выявили ужасную особенность автомобилей из КНР

Трудности обслуживания китайских автомобилей в России: опыт владельцев и мнение сервисных центров

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С ростом популярности китайских автомобилей на российском рынке владельцы сталкиваются с трудностями в обслуживании и ремонте. Портал njcar. ru провел расследование, выяснив, что некоторые водители испытывают разочарование от китайских транспортных средств. Сервисные центры, опрошенные порталом, выделили несколько проблем, с которыми сталкиваются владельцы "китайцев".

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Одной из основных сложностей является ограниченный выбор деталей на рынке. При попытке найти необходимую деталь по артикулу или VIN машины владельцы сталкиваются с тем, что система не предоставляет нужные запчасти. Это особенно заметно при поиске кузовных деталей, оптики и элементов салона. На авторазборках мало запчастей от китайских машин, а магазины и дилеры предлагают ограниченный ассортимент с длительными сроками ожидания.

Владельцам также приходится сталкиваться с трудностями в регулярном техническом обслуживании. Хотя компоненты для базовых процедур (замена фильтров, масла, тормозных колодок) доступны, при интенсивной эксплуатации в городских условиях могут возникнуть проблемы с системой охлаждения и тормозами.

Официальные дилеры китайских марок также сталкиваются с проблемами в поставках деталей, что увеличивает сроки ремонта и обслуживания. Владельцам рекомендуется внимательно изучать отзывы других владельцев и учитывать ремонтопригодность и доступность запчастей при выборе автомобиля.