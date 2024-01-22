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Exlantix ES будет продаваться в РФ с 2024 года

Продажи электромобилей Exlantix ES в России начнутся летом 2024 года

1:24
Авто

Chery выходит на российский авторынок с новым брендом. Речь идёт о премиальном электромобиле Exlantix. Первая модель поступит в продажу летом 2024 года.

Продажи электромобилей Exlantix ES в России начнутся летом 2024 года
Фото: exeed-maximum.ru

"Что примечательно, Россия станет первым экспортным рынком. <…> Старт продаж запланирован летом этого года. Первым на рынке будет представлен четырехдверный электрокупе Exlantix ES", — говорится в сообщении.

Отмечается, что электромобиль обладает запасом хода в 650 км. Он достигается благодаря мощной 800-вольтовой батарее, имеющей ёмкость 82 кВт/ч.

Также компания создаст зарядную инфраструктуру на базе своих дилерских центров.

Ранее сообщалось о том, что президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что российские автодилеры имеют двухмесячный запас отечественных легковушек из-за сильной конкуренции со стороны китайских аналогов. По его словам, стоимость отечественных модификаций, таких как Vesta, достигла 2 млн рублей, что делает китайские машины, например, Chery Tiggo 4 Pro, более привлекательными для покупателей. Россияне, согласно данным РОАД, все чаще предпочитают китайские кроссоверы с автоматической коробкой передач из-за более высокого уровня комфорта и конкурентоспособности.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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