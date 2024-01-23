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Как выбрать правильный домкрат для вашего автомобиля

Россиянам рассказали, как выбрать автомобильный домкрат

1:59
Авто

Автомобильные домкраты обычно применяются лишь в случае прокола шины, что происходит редко, или при смене колес раз в сезон. Когда стандартный домкрат выходит из строя, выбор подходящего инструмента зависит от нескольких факторов, таких как цели и задачи. Автомобильные домкраты бывают механическими, гидравлическими и пневматическими.

Россиянам рассказали, как выбрать автомобильный домкрат
Фото: openverse.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Механические устройства поднимаются при воздействии на специальную рукоятку, в то время как гидравлические не требуют усилий человека, используя давление рабочей жидкости. Пневматические домкраты используют сжатый воздух для поднятия автомобиля.

Существует также более простая классификация, разделяющая домкраты по исполнительному механизму. Ромбовидные (винтовые), бутылочные (гидравлические) и подкатные домкраты являются наиболее распространенными.

При выборе домкрата важны высота подхвата и высота подъема, а также дорожный просвет автомобиля. Высота подъема указывает на расстояние, на которое устройство способно поднять груз от опорной поверхности, а высота подхвата означает расстояние от земли до днища автомобиля, с которого начинается подъем.

Ромбовидные домкраты, также известные как винтовые, поднимают от 1 до 2 тонн и имеют высоту подъема 300-390 мм. Гидравлические бутылочные домкраты обеспечивают высоту подъема от 330 до 515 мм. Подкатные домкраты, хотя удобны и функциональны, тяжелы и крупны, они предназначены для гаражей и шиномонтажных сервисов. Надувные домкраты используют выхлопные газы для накачки и обладают преимуществом работы на любой поверхности.

Выбор идеального домкрата зависит от типа автомобиля и конкретных потребностей. Ромбовидные или бутылочные домкраты подходят для легковых автомобилей, гидравлические могут быть предпочтительны для внедорожников, а подкатные удобны для гаражной работы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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