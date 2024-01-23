Как помыть двигатель и ничего не сломать: советы автомехаников

Водителям рассказали, как помыть двигатель и ничего не сломать

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Работа под капотом — это, как правило, одна из последних областей автомобиля, которую касаются гигиенические процедуры. Часто владельцы автомобилей избегают мытья двигателя из-за опасений о возможном повреждении электрооборудования в результате воздействия воды. Но стоит ли так бояться? Важно поддерживать чистоту двигателя не только с эстетической точки зрения, но и из-за потенциальных проблем, таких как ухудшение охлаждения и повышенный износ.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Грязный двигатель может также привести к проблемам с электрооборудованием, увеличивая риск возгорания. Кроме того, обслуживание загрязненного моторного отсека не является приятной задачей для мастеров автосервисов, хотя они привыкли к такому. Восстановить чистоту под капотом можно, воспользовавшись услугами автомоек, либо самостоятельно соблюдая осторожность и правильный порядок действий.

Для мытья двигателя предпочтительно использовать специальные пенные очистители. Они эффективно удаляют различные загрязнения, такие как масляные пятна, тормозная жидкость и дорожная грязь. Активная пена улучшает эффективность чистящих компонентов и помогает очистить труднодоступные места. Специальные очистители не требуют дополнительной обработки щеткой и легко смываются водой, не оставляя жирных следов.

Вместо специальных средств можно использовать самодельный раствор на основе моющего средства для посуды. Этот вариант хорош тем, что он доступен, и не содержит агрессивных компонентов, которые могут повредить резину и пластик в подкапотном пространстве. Для полноценной мойки потребуются губка, тряпка, мягкая щетка, зубная щетка, полиэтиленовый пакет, фольга, пищевая сода и резиновые перчатки.

Прежде чем приступить к мойке, дайте двигателю остыть. Снимите клеммы с аккумулятора и защитите уязвимые компоненты подкапотного пространства. Мойте двигатель кистью или пульверизатором с моющим раствором, затем протирайте грязные поверхности губкой, удаляя загрязнения. Ополаскивание следует проводить осторожно, чтобы не попасть влагой на электрооборудование.

Для высушивания двигателя воспользуйтесь бумажными полотенцами или дайте влаге высохнуть естественным образом. Важно тщательно просушить электрические разъемы и контакты. Снятие защитных средств следует производить только после полного удаления влаги.

Не забывайте об аккумуляторной батарее. Удалите коррозию с клемм, используя раствор воды и пищевой соды. После этого аккуратно вытирайте и просушивайте электрические разъемы. Мойка двигателя — отличный момент для обслуживания аккумуляторной батареи.