Это самые главные признаки скорой поломки двигателя: готовьте деньги

Автомеханики назвали признаки грядущей "капиталки" двигателя

3:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Эпоха двигателей внутреннего сгорания довольно недолга. При интенсивной эксплуатации и значительных пробегах мотор может выйти из строя намного раньше, чем автомобильный кузов. В таких случаях владельцам приходится либо полностью заменять двигатель, либо проводить серьезный капитальный ремонт.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

В этой статье мы расскажем, как определить, что пора готовиться к капитальному вмешательству. Разные двигатели различных марок и моделей имеют свой уникальный ресурс, заданный на этапе проектирования и зависящий от различных факторов. Эксплуатационные условия и регулярное обслуживание также влияют на долговечность двигателя. Тем не менее, есть определенный показатель, на который можно ориентироваться — это пробег автомобиля.

Большинство современных двигателей не могут ожидать безотказной работы после преодоления 3-4 сотен тысяч километров. Многие могут выйти из строя даже до достижения отметки в 200 000 км. Сравнив реальный пробег с ожидаемым ресурсом двигателя, можно примерно предсказать, когда мотор потребует капитального вмешательства или окажется на металлоломе. Тем не менее, поломка двигателя может произойти и раньше, или, наоборот, позже указанного срока.

Если автомобиль уже не новый, прогнозировать сроки капиталки по пробегу становится сложнее, поскольку показания могут быть недостоверными. На проблемы указывают характерные признаки предстоящих неполадок и результаты диагностики. Признаки того, что стоит готовиться к серьезным проблемам, включают:

Потеря производительности

Изношенный двигатель не может обеспечить тот же уровень производительности, что и новый. Это происходит из-за износа цилиндропоршневой группы, закоксовывания выпускного тракта и других факторов. Считается критическим, если динамика ухудшается на 25% от заявленной производителем.

Потребление масла

Современные двигатели часто потребляют масло, даже сразу после сборки. Масложор может быть признаком сильного износа поршневой группы, особенно если он внезапно усиливается. Уровень масла должен изменяться незначительно между заменами.

Дым из выхлопной трубы

Синеватый дым с запахом горелого масла является признаком износа цилиндропоршневой группы, разрушения маслосъемных колпачков и других проблем.

Низкое давление масла

Мерцание или горение маслёнки на приборной панели может свидетельствовать о недостаточном давлении в системе смазки. Это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Стуки в двигателе

Стуки могут быть признаком различных проблем, их надо правильно идентифицировать. Например, стук от коленчатого вала может отличаться от звука от шатунных подшипников.

Низкая компрессия

Низкая компрессия сопровождается различными проблемами, такими как нестабильный запуск, хлопки из глушителя, увеличение расхода топлива и потеря мощности.

Нагар на свечах

Присутствие "махрового" нагара на свечах может свидетельствовать о проблемах с мотором, особенно если такой налет возникает при попадании в камеру сгорания масла.

С учетом этих признаков владельцу становится легче определить, когда его двигатель может потребовать серьезного вмешательства или замены.