Как избавиться от трещины на лобовом стекле: придется покупать новое?

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Водителям объяснили, что делать, если появилась трещина на лобовом стекле

2:16
Авто

Каждый водитель в процессе использования своего автомобиля в России, рано или поздно, сталкивается с ситуацией повреждения лобового стекла от камня или участия в мелком ДТП. Естественными последствиями таких событий могут быть сколы и трещины на стекле. Как поступить, если вы столкнулись с этой проблемой.

Водителям объяснили, что делать, если появилась трещина на лобовом стекле
Фото: flickr.com by Anthony DeLorenzo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В условиях активной эксплуатации автомобиля в России, срок службы лобового стекла редко превышает пять лет. За это время стекло подвергается воздействию множества камней, вызывая сколы и трещины. Даже если стекло остается целым, на его поверхности образуются микросколы от песчинок и царапины от щеток стеклоочистителей. В итоге, часто приходится заменять лобовое стекло, чтобы обеспечить нормальную видимость в различных условиях.

Трещины и сколы на лобовом стекле могут вызвать серьезные проблемы при эксплуатации автомобиля. При их обнаружении важно решить, следует ли сразу менять стекло, пытаться восстановить его или оставить все как есть. Решение зависит от конкретной ситуации.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза и отечественным ГОСТам, ездить на машине с трещинами на лобовом стекле со стороны водителя, нарушает правила. Однако, на практике, это часто остается незамеченным, и санкции в виде штрафов редко налагаются. Однако, российским водителям следует быть осторожными при поездках в цивилизованные страны, где наличие трещин на стекле может привести к серьезным штрафам.

При покупке автомобиля с трещиной на лобовом стекле, вы не сможете поставить его на учет, так как инспектор потребует устранение дефекта согласно ПДД. Также, при прохождении технического осмотра, трещины со стороны водителя могут вызвать проблемы.

Лобовое стекло на современных автомобилях не только служит декоративной функцией, но и является частью силовой структуры кузова. Даже небольшие трещины могут привести к снижению жесткости кузова, особенно на бюджетных моделях. В некоторых случаях, лучше сразу заменить стекло, чем пытаться провести его ремонт, так как этот процесс может быть временным и неэффективным. Однако, решение всегда зависит от конкретной ситуации и возможности замены стекла.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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