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Эти ошибки при мойке автомобиля убивают ваш кузов: придется покупать новый

Автолюбителям озвучили ошибки на мойке, убивающие кузов вашего автомобиля

2:37
Авто

На первый взгляд, процедура мойки автомобиля кажется простой и не требующей особых знаний или навыков. Однако на практике это обыденное действие иногда может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. Многие владельцы автомобилей не задумываются о тонкостях мойки и просто передают свой автомобиль специалистам, после чего уходят в клиентскую зону.

Автолюбителям озвучили ошибки на мойке, убивающие кузов вашего автомобиля
Фото: openverse by MarkScottAustinTX is licensed under CC BY-SA 2.0

Когда работники мойки завершают свою работу, клиенты оплачивают услуги и уезжают. Хотя это привычный сценарий, стоит быть более внимательным к тому, каким образом производится мойка автомобиля, чтобы избежать возможных повреждений.

Опасность контакта

Помимо распространенной бесконтактной мойки, существует механическая автоматизированная мойка, где автомобиль проходит через систему вращающихся щеток. Это внушительное зрелище может выглядеть масштабно, но такой метод может повредить лакокрасочное покрытие. Даже тщательно покрашенный автомобиль может потерять свою яркость из-за регулярной контактной мойки, особенно в области граней кузовных панелей.

Смывание пены

Время смыва пены в процессе бесконтактной мойки играет важную роль. Недостаточное время может привести к тому, что часть грязи останется на кузове и будет размазана во время последующего вытирания тряпками.

Использование чистых материалов

Химические средства, применяемые при мойке, являются агрессивными, поэтому важно использовать чистые материалы для протирки, избегая тряпок с абразивными частицами. Некоторые владельцы автомобилей предоставляют свои собственные полотенца или микрофибру для обеспечения бережного отношения к лакокрасочному покрытию.

Осторожность при направлении струи

Важно избегать направления моющей струи слишком близко к кузову и колесным аркам, так как лакокрасочное покрытие в этих местах более уязвимо, и струя воды может вызвать дополнительные повреждения.

Проблемы с водосгоном

Резиновая полоска, известная как водосгон, предназначена для слива влаги с окон. Использование ее для сушки кузова может быть вредным, так как она может зацепить песчинки, которые остались после мойки, и повредить лакокрасочное покрытие.

Самостоятельная мойка

Если вы решаете мыть автомобиль самостоятельно, используя ведро воды, тряпку и шампунь, старайтесь смывать грязь обильным количеством воды и использовать моющие средства с воском или полиролями, чтобы уменьшить привлекательность пыли и грязи к поверхности. Избегайте применения бытовой химии типа Fairy, так как она может содержать агрессивные компоненты, способные повредить лакокрасочное покрытие.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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