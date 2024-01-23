Несколько железных причин не покупать автомобиль с кожаным салоном

Водителям назвали несколько причин не покупать автомобиль с кожаным салоном

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Кожаная отделка, о которой мечтают многие владельцы автомобилей, обладает как объективными, так и субъективными недостатками. Давайте вспомним о них и зададимся вопросом: не стоит ли иногда предпочесть "тряпку"?

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Отделка салона кожей считается неофициальным символом престижа в общественном сознании. Эта традиция уходит в далекое прошлое, когда любой автомобиль с дорогой кожаной обивкой казался невероятным предметом роскоши. Однако с тех пор многое изменилось, и сейчас кожу или ее имитацию можно встретить даже в бюджетных моделях.

Настоящая ли это кожа? Если ваш автомобиль представляет собой исключительный класс, с использованием дорогих, высококачественных и натуральных материалов, это одно. Однако часто так называемая "кожаная" обивка на самом деле является всего лишь кожзамом. Иногда он выглядит не очень элегантно, а ощущения от него такие же, как от обычного материала.

И не только внешний вид является проблемой. Дешевая отделка может быстро изнашиваться, покрываться потертостями и трещинами, которые со временем могут превратиться в дыры. Существует также экокожа, более устойчивая к внешним воздействиям, эластичная и не требующая сложного ухода.

Необходимость ухода за кожаной обивкой несомненна, иначе со временем она начнет проявлять перечисленные дефекты. Особенно светлые оттенки требуют регулярной чистки и пропитки, чтобы избежать видимости грязи и повреждений. Рекомендуется проводить профессиональную чистку салона несколько раз в год. Важно отметить, что за чистотой и ухоженностью любого интерьера нужно следить, независимо от используемого материала. Тканевые обивки легко маркируются, а велюровые активно притягивают пыль.

Температурные условия также влияют на кожаную отделку. В жару сидение на ней может быть неприятным, как на сковороде, а зимой она может казаться холодной. Это может не только создать дискомфорт, но также оказаться вредным для здоровья. Однако наличие вентиляции и подогрева сидений может частично решить эту проблему.

Еще одним недостатком кожаной обивки является то, что на ней легче потеть, чем на материалах типа "тряпки" или велюра. Этой проблеме может помочь перфорация — тысячи мелких отверстий, обеспечивающих некоторую вентиляцию.