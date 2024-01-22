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Сон как рукой снимет: эти способы помогут побороть сонливость за рулем

Опытные водители рассказали пять действенных способов справиться с сонливостью за рулем

2:06
Авто

Сонливость во время вождения представляет собой одного из наиболее опасных и коварных противников водителя, поскольку за рулем часто приходится балансировать между вялым бодрствованием и соблазнительной объятью Морфея. Как справиться с сонливостью и доехать до пункта назначения в сохранности? Усталость и стремление заснуть часто игнорируются водителями, которые оправдывают себя фразами вроде "Я вполне трезв, я доехать могу", "Путь небольшой, ничего страшного" или "Поеду, отдохну потом". Это лишь неполный список оправданий водителей, которые, несмотря на свои чувства усталости, продолжают движение.

Опытные водители рассказали пять действенных способов справиться с сонливостью за рулем
Фото: Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain

Статистика беспощадна: каждая пятая авария в мире происходит из-за заснувшего водителя. Исход таких ДТП может быть самым разнообразным, включая трагический и печальный. Опасность, которую представляет сонливый водитель, сопоставима с опасностью нетрезвого. Такой водитель может испытывать головную боль, слабость, усталость и сонливость. Важно не пренебрегать этими симптомами, даже если выпить воды помогает ненадолго. Что делать, если глаза слипаются, а сон невыносим?

Поспите

Если сонливость вас овладела, остановитесь, раскрошите сиденье и дайте себе возможность поспать. Даже короткий сон может предотвратить трагический исход, в отличие от борьбы с сонливостью за рулем.

Попробуйте кофе или энергетический напиток

Эти напитки могут вернуть вас в бодрствующее состояние, но помните, что их эффект может быть нестабильным и временным.

Пожуйте что-нибудь

Жевательная резинка, сухарики, конфеты или орехи могут помочь прогнать сонливость.

Откройте окно

Проточный воздух может освежить вас и помочь противостоять сонливости.

Примите правильное положение за рулем

Избегайте полугоризонтального положения сиденья и выберите более академичное положение для повышения концентрации и мобилизации организма.

Не игнорируйте признаки сонливости, так как ваше решение может повлиять не только на вас, но и на окружающих.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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