Сон как рукой снимет: эти способы помогут побороть сонливость за рулем

Опытные водители рассказали пять действенных способов справиться с сонливостью за рулем

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Сонливость во время вождения представляет собой одного из наиболее опасных и коварных противников водителя, поскольку за рулем часто приходится балансировать между вялым бодрствованием и соблазнительной объятью Морфея. Как справиться с сонливостью и доехать до пункта назначения в сохранности? Усталость и стремление заснуть часто игнорируются водителями, которые оправдывают себя фразами вроде "Я вполне трезв, я доехать могу", "Путь небольшой, ничего страшного" или "Поеду, отдохну потом". Это лишь неполный список оправданий водителей, которые, несмотря на свои чувства усталости, продолжают движение.

Фото: Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain

Статистика беспощадна: каждая пятая авария в мире происходит из-за заснувшего водителя. Исход таких ДТП может быть самым разнообразным, включая трагический и печальный. Опасность, которую представляет сонливый водитель, сопоставима с опасностью нетрезвого. Такой водитель может испытывать головную боль, слабость, усталость и сонливость. Важно не пренебрегать этими симптомами, даже если выпить воды помогает ненадолго. Что делать, если глаза слипаются, а сон невыносим?

Поспите

Если сонливость вас овладела, остановитесь, раскрошите сиденье и дайте себе возможность поспать. Даже короткий сон может предотвратить трагический исход, в отличие от борьбы с сонливостью за рулем.

Попробуйте кофе или энергетический напиток

Эти напитки могут вернуть вас в бодрствующее состояние, но помните, что их эффект может быть нестабильным и временным.

Пожуйте что-нибудь

Жевательная резинка, сухарики, конфеты или орехи могут помочь прогнать сонливость.

Откройте окно

Проточный воздух может освежить вас и помочь противостоять сонливости.

Примите правильное положение за рулем

Избегайте полугоризонтального положения сиденья и выберите более академичное положение для повышения концентрации и мобилизации организма.

Не игнорируйте признаки сонливости, так как ваше решение может повлиять не только на вас, но и на окружающих.