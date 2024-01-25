Выбор авто с умом: 7 моделей, которые реже всего останавливает ДПС

ГИБДД поделилась списком автомобилей, которые реже всего останавливают ДПС

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Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru списком из 7 легковых автомобилей, которые реже всего останавливают инспекторы ДПС.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Основываясь на статистике, некоторые модели, такие как универсал Skoda Octavia Combi, пассажирский "каблучок" VW Caddy, корейский кроссовер SsangYong Tivoli, внедорожный универсал Subaru Legacy, Suzuki Jimny, Mazda 5 и Citroen C4 Picasso, оказываются менее привлекательными для дорожной полиции.

Владельцы этих автомобилей, как отмечается, редко нарушают правила дорожного движения, следят за техническим состоянием своих машин и аккуратны в соблюдении правил.