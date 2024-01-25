Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru списком из 7 легковых автомобилей, которые реже всего останавливают инспекторы ДПС.
Основываясь на статистике, некоторые модели, такие как универсал Skoda Octavia Combi, пассажирский "каблучок" VW Caddy, корейский кроссовер SsangYong Tivoli, внедорожный универсал Subaru Legacy, Suzuki Jimny, Mazda 5 и Citroen C4 Picasso, оказываются менее привлекательными для дорожной полиции.
Владельцы этих автомобилей, как отмечается, редко нарушают правила дорожного движения, следят за техническим состоянием своих машин и аккуратны в соблюдении правил.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.