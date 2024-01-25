Эксперты объяснили, зачем автомату режим "нейтраль"

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Как правильно использовать режим "Нейтраль" на автоматической коробке передач: советы водителям

1:29
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) обеспечивает удобство вождения, но некоторые водители не всегда знают, как правильно использовать режим "Нейтраль" на селекторе. Эксперты предоставляют ряд советов, чтобы избежать повреждений коробки передач и обеспечить безопасное использование этого режима.

Как правильно использовать режим "Нейтраль" на автоматической коробке передач: советы водителям
Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0
  • Сброс газа перед включением "Драйв": Если произошло случайное переключение на режим "Нейтраль" во время движения, перед возвращением селектора в положение "Драйв" рекомендуется сбросить газ и дождаться, пока обороты двигателя снизятся до уровня холостого хода.
  • Избегайте кратковременных остановок в "Нейтраль": Не рекомендуется переводить рычаг в положение "Нейтраль" при кратковременных остановках, чтобы избежать излишних переключений и увеличить срок службы коробки передач.
  • Осторожность при включении "Драйв": При возвращении селектора из положения "Нейтраль" в "Драйв" важно не торопиться с нажатием на акселератор; достаточно отпустить педаль тормоза, и машина начнет движение.
  • Избегайте "Нейтраль" на высокой скорости: Водителям не следует переключаться на "Нейтраль" при большой скорости, так как это может привести к износу коробки передач из-за недостаточной смазки деталей.

Режим "Нейтраль" в АКПП предназначен в основном для буксировки на небольшие расстояния и не является рекомендуемым для обычного использования в повседневных ситуациях. Правильное использование этого режима поможет сохранить работоспособность и долговечность автоматической коробки передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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