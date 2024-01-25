Эксперты объяснили, зачем автомату режим "нейтраль"

Как правильно использовать режим "Нейтраль" на автоматической коробке передач: советы водителям

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) обеспечивает удобство вождения, но некоторые водители не всегда знают, как правильно использовать режим "Нейтраль" на селекторе. Эксперты предоставляют ряд советов, чтобы избежать повреждений коробки передач и обеспечить безопасное использование этого режима.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Сброс газа перед включением "Драйв": Если произошло случайное переключение на режим "Нейтраль" во время движения, перед возвращением селектора в положение "Драйв" рекомендуется сбросить газ и дождаться, пока обороты двигателя снизятся до уровня холостого хода.

Избегайте кратковременных остановок в "Нейтраль": Не рекомендуется переводить рычаг в положение "Нейтраль" при кратковременных остановках, чтобы избежать излишних переключений и увеличить срок службы коробки передач.

Осторожность при включении "Драйв": При возвращении селектора из положения "Нейтраль" в "Драйв" важно не торопиться с нажатием на акселератор; достаточно отпустить педаль тормоза, и машина начнет движение.

Избегайте "Нейтраль" на высокой скорости: Водителям не следует переключаться на "Нейтраль" при большой скорости, так как это может привести к износу коробки передач из-за недостаточной смазки деталей.

Режим "Нейтраль" в АКПП предназначен в основном для буксировки на небольшие расстояния и не является рекомендуемым для обычного использования в повседневных ситуациях. Правильное использование этого режима поможет сохранить работоспособность и долговечность автоматической коробки передач.