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Китайцы готовы уйти: что произойдет с автомобильным рынком в России в 2024 году

Китайские автомобили в России: Что происходит с рынком и каковы перспективы

1:42
Авто

Рынок китайских автомобилей в России претерпел значительные изменения за последние два года. Китайские марки, такие как Chery, Omoda, Exeed, Haval, Geely и Changan, стали все более популярными, занимая крупные города и создавая множество суббрендов. Однако, несмотря на первоначальный успех, эксперты прогнозируют трудности для китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году.

Китайские автомобили в России: Что происходит с рынком и каковы перспективы
Фото: openverse by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

Для привлечения дилерских центров, китайские производители создали множество суббрендов, что осложняет ситуацию для других китайских марок, стремящихся войти на рынок. В 2023 году дилеры столкнулись с трудностями, и цены на китайские автомобили начали снижаться из-за переизбытка запасов. В 2024 году ожидается, что часть китайских марок может покинуть рынок из-за низкого спроса и жестких конкурентных условий.

Дилеры китайских марок вынуждены делать крупные скидки, чтобы сбыть запасы 2023 года и освежить линейку. Эксперты предсказывают дальнейшее снижение цен на китайские автомобили в ближайшее время. Однако, эта ситуация также создает трудности для владельцев малоизвестных китайских марок, так как уход этих марок с рынка может затруднить поиск запчастей и обслуживание.

Китайские производители также проявляют странный подход к поставкам деталей, не уделяя должного внимания увеличению запасов. Владельцы китайских автомобилей сталкиваются с проблемами в получении запчастей, что может осложнить гарантийный ремонт. Все эти факторы делают рынок китайских автомобилей в России неопределенным и требующим осторожности при выборе модели.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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