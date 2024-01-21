Автоэксперт раскрыл, как правильно чистить машину зимой

Эксперт Шарапин: неправильная чистка автомобиля зимой может снизить его стоимость при продаже

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Автоэксперт Антон Шапарин предостерегает владельцев автомобилей от неправильной чистки машины зимой, утверждая, что это может отразиться на стоимости автомобиля при его продаже.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он подчеркивает, что использование неподходящих щеток или скребков может повредить лакокрасочное покрытие, что снизит привлекательность автомобиля для покупателей.

Кроме того, Шапарин предостерегает от попыток отогрева машины кипятком, так как это может привести к трещинам на замерзшем стекле. Вместо этого он рекомендует использовать электрообогрев или обычный обогрев стекол для борьбы с наледью.