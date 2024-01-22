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Без штрафов: как правильно остановиться перед стоп-линией, советы и рекомендации ГИБДД

В ГИБДД рассказали о методе избежать штрафа с камер за стоп-линию

2:24
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Многие водители интересуются, как правильно остановиться перед стоп-линией, чтобы избежать штрафов от дорожных камер и внимания инспекторов ДПС. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar. ru, на каком расстоянии следует останавливаться водителям перед стоп-линией, чтобы избежать нарушений и штрафов.

В ГИБДД рассказали о методе избежать штрафа с камер за стоп-линию
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Иногда водителям выписывают штрафы за пересечение стоп-линии даже при отсутствии фактического нарушения. Из-за этого многие автомобилисты предпочитают останавливаться не вплотную к линии, а на расстоянии 1,5-2 метра.

Однако возникает вопрос: действительно ли такой подход допустим, и есть ли регламентированное расстояние, после которого возможны административные взыскания?

Закон не устанавливает конкретных числовых значений для таких ситуаций. В данном случае рекомендуется ориентироваться на здравый смысл, а не на строгие законодательные нормы. Стоп-линия обозначается знаком 6.16 или разметкой 1.12 и указывает на место остановки, например, при красном сигнале светофора. Разметка используется совместно со знаком 2.5 "Движение без остановки запрещено".

Требования знака STOP обязательны для всех участников движения. Если несколько автомобилей приближаются к стоп-линии, каждый водитель обязан остановиться поочередно. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 500 рублей, согласно части 1 статьи 12.16 КоАП РФ.

Как быть, если перед вами нет других транспортных средств? В такой ситуации рекомендуется остановиться перед стоп-линией так, чтобы другое транспортное средство не смогло объехать вашу машину и встать спереди. Это поможет избежать недоразумений.

Вопрос о минимальном расстоянии до стоп-линии часто вызывает споры. Одной из распространенных ошибок является пересечение стоп-линии передним бампером автомобиля. Важно ориентироваться не на колеса, а на крайнюю точку переднего бампера.

Представители ГИБДД подчеркнули, что для избежания ошибочных штрафов от дорожных камер следует останавливаться примерно за 1 метр до линии 1.12. Этот интервал обеспечивает достаточное допущение, чтобы избежать автоматического наложения штрафа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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