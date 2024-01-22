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Три неочевидных нарушения, которые совершают все: заявление представителя ГИБДД

Водителям назвали 3 неочевидных нарушения, которые совершают почти все

2:51
Авто

Большинство правил дорожного движения (ПДД) представляют собой широко известные и понятные положения, не требующие дополнительных пояснений. Тем не менее, на практике существуют неочевидные моменты в тексте Правил, о которых не все водители осведомлены. Сегодня мы рассмотрим нарушения, которые автомобилисты часто совершают непреднамеренно и из-за незнания, сохраняя при этом уверенность в отсутствии негативных последствий. Давайте проясним эти ситуации.

Водителям назвали 3 неочевидных нарушения, которые совершают почти все
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Пересечение равнозначных дорог с тупиком

Одна из редких, но важных ситуаций — пересечение дороги, кажущейся основной, с тупиком. Водитель движется по дороге, которая выглядит как главная, но на самом деле это равнозначный перекресток с правилами предоставления преимущества тем, кто приближается справа. Например, автомобиль выезжает не с прилегающей территории, а движется по равнозначному направлению и имеет приоритет.

"Наличие знака "Тупик" не меняет порядка проезда перекрестков равнозначных дорог, и вы должны уступить дорогу грузовому автомобилю, приближающемуся справа."

Проезд на мигающий зеленый сигнал светофора

Обычно, мигающий зеленый сигнал светофора не вызывает паники у водителей, и они завершают маневр, не тормозя экстренно. Тем не менее, иногда водитель, имея возможность продолжить движение, начинает резко замедляться еще до появления желтого сигнала. Это поведение может привести к резкому торможению для следующих за ним автомобилей.

"Водителям, которые не могут остановиться при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх без экстренного торможения в местах, определенных пунктом 6.13 Правил, разрешается продолжить движение. Водители должны уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, согласно пункту 13.8.", — гласит Пункт 6.14 ПДД.

Поворот на перекрестке под стрелку

Когда автомобиль поворачивает направо по команде зеленой стрелки в дополнительной секции светофора, это может создать опасную ситуацию с машиной, двигающейся перпендикулярно. Согласно пункту 13.5 ПДД, "при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, вы должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с любых других направлений, включая тех, кто выполняет разворот на перекрестке." Водители обязаны предоставлять преимущество транспорту, завершающему движение через перекресток, в соответствии с пунктом 13.8.

Обратите внимание, что даже обыденные ситуации на перекрестках могут стать опасными маневрами, и знание правил дорожного движения является ключевым для предотвращения аварий.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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