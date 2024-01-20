Дилеры не могут распродать ненужные российские автомобили

Российские дилеры сообщают о двухмесячном запасе отечественных машин: "китайцы" лучше

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что российские автодилеры имеют двухмесячный запас отечественных легковушек из-за сильной конкуренции со стороны китайских аналогов.

По его словам, стоимость отечественных модификаций, таких как Vesta, достигла 2 млн рублей, что делает китайские машины, например, Chery Tiggo 4 Pro, более привлекательными для покупателей. Россияне, согласно данным РОАД, все чаще предпочитают китайские кроссоверы с автоматической коробкой передач из-за более высокого уровня комфорта и конкурентоспособности.

Рынок новых автомобилей в России более чем наполовину заполнили китайские бренды, с продажами, выросшими почти в пять раз с 124 641 машин в 2022 году до 548 643 в 2023 году. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в 2023 году составил 1,1 млн единиц.