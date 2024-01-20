Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неопытные дачники не знают эти 8 причин, почему начинает желтеть озимый чеснок
Депутат Свищев похвалил украинку Котляр, пожавшую руку россиянке после матча
Автоэксперты назвали пять запретных действий с автомобилем в мороз
Российские дилеры сообщают о двухмесячном запасе отечественных машин: "китайцы" лучше
В какой день сажать рассаду томатову: агрономы подсказали, как высчитать день посадки
Домашние животные копают и портят комнатные цветы: как защитить растения
Врач Винарская объяснила, почему опасно долго принимать ванну: тело может перегреться
Президент дилеров Подщеколдин: рынок наполовину состоит из "китайцев"
Украина сталкивается с вызовами: Ракетные атаки и проблемы в военно-промышленном комплексе
Автоэксперт объяснил, как правильно выбрать Kia Rio с пробегом

Секреты выбора Kia Rio с пробегом: рекомендации от эксперта "За рулем" Сергея Зиновьева

0:56
Авто

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев делился советами по выбору б/у автомобиля Kia Rio. По его мнению, на рынке представлены варианты с пробегом менее 150 тысяч км за 500 тысяч рублей. Доплатив 150 тысяч рублей, покупатель может приобрести автомобиль с "автоматом" и меньшим пробегом.

Эксперт выделяет неспешно ржавеющий кузов, высокую ремонтопригодность и надежные главные агрегаты как плюсы модели. Однако он указывает на слабую ходовую часть и дешевые материалы салона как минусы.

Мотор объемом 1,4 литра, мощностью 95 или 97 л. с., способен выдержать 300-350 тысяч км, хотя возможны проблемы с маслосъемными колпачками. Эксперт также оценивает надежность пятиступенчатой МКП и четырехступенчатого автомата A4AF3 при условии правильной эксплуатации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами

Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.

Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Раствор с йодом поможет избавиться от тли
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины
Вкуснейший торт "Рафаэлло" без выпечки напомнит любимые конфеты: порадуйте близких неповторимым десертом
Кошка кашляет шерстью: 5 правил, о которых надо помнить хозяевам
Кошка кашляет шерстью: 5 правил, о которых надо помнить хозяевам
Последние материалы
Врач Винарская объяснила, почему опасно долго принимать ванну: тело может перегреться
Президент дилеров Подщеколдин: рынок наполовину состоит из "китайцев"
Украина сталкивается с вызовами: Ракетные атаки и проблемы в военно-промышленном комплексе
Ошибка и сожаление: отец украинской теннисистки о рукопожатии с российской соперницей
Украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча
В туалетах парламента Швеции нашли следы кокаина
Как и сколько раз в год надо очищать деревья от отмершей коры, чтобы деревья не болели
Как научить кошку выполнять команды хозяев: будьте терпеливы
Ученые назвали норму шагов в день, которая снижает вероятность смерти
Жидкость для мытья посуды, тушь для ресниц, зубная паста опасны как возбудители онкологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников