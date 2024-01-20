Автоэксперт объяснил, как правильно выбрать Kia Rio с пробегом

Секреты выбора Kia Rio с пробегом: рекомендации от эксперта "За рулем" Сергея Зиновьева

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Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев делился советами по выбору б/у автомобиля Kia Rio. По его мнению, на рынке представлены варианты с пробегом менее 150 тысяч км за 500 тысяч рублей. Доплатив 150 тысяч рублей, покупатель может приобрести автомобиль с "автоматом" и меньшим пробегом.

Эксперт выделяет неспешно ржавеющий кузов, высокую ремонтопригодность и надежные главные агрегаты как плюсы модели. Однако он указывает на слабую ходовую часть и дешевые материалы салона как минусы.

Мотор объемом 1,4 литра, мощностью 95 или 97 л. с., способен выдержать 300-350 тысяч км, хотя возможны проблемы с маслосъемными колпачками. Эксперт также оценивает надежность пятиступенчатой МКП и четырехступенчатого автомата A4AF3 при условии правильной эксплуатации.