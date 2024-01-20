"Китайцы" заполоняли Россию: что происходит с автомобильным рынком

Президент дилеров Подщеколдин: рынок наполовину состоит из "китайцев"

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Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об авторетейле заявил, что российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов.

По его словам, в стране представлено около 60 китайских брендов, и количество дилерских центров, реализующих китайские автомобили, достигло 2,1 тыс. Прогнозируя продажи новых автомобилей в России до 2024 года, Подщеколдин отметил, что в оптимистичном сценарии они могут достигнуть 1,3 млн штук, а в пессимистичном — 1,1 млн штук.

Он также выразил опасения относительно влияния различных факторов, таких как утильсбор и курс рубля, на рынок автомобилей в стране.