Китайцы не в лидерах: Эксперты составили список из 10 подержанных автомобилей в России

Автотека: топ-10 популярных подержанных автомобили в России в 2023 году

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские автолюбители предпочитают приобретать подержанные автомобили из Европы, исходя из данных агентства "Автотека". Несмотря на изменения на автомобильном рынке страны, в том числе рост популярности машин из Китая и активизацию отечественного автопрома, немецкие, французские и японские марки остаются востребованными. Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в 2023 году выглядит следующим образом:

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Renault Megane: Лидер рейтинга, отличается минимальным количеством ремонтов и пользуется спросом благодаря оптимальному соотношению цена-качество-дизайн.

Ford Focus: Очень часто покупаемый автомобиль среди подержанных за последние 15 лет. Популярность обусловлена ценовой доступностью, возможностью выбора комплектации и приспособленностью к российским условиям.

Kia Rio: Ежедневно продаются десятки подержанных Kia Rio, благодаря высокому спросу, доступной цене, ремонтопригодности и надежности.

Hyundai Solaris: Считается одним из лучших автомобилей своего класса, привлекая покупателей своей ценой, комфортабельностью и надежностью.

Toyota Corolla: Быстро завоевавший популярность среди россиян, отличается надежностью, неприхотливостью в обслуживании и доступной ценой.

Opel Corsa: Немецкий хэтчбек с умеренными эксплуатационными расходами, привлекающий покупателей своей невысокой стоимостью владения и отсутствием серьезных недостатков.

Volkswagen Passat: Популярная модель, оцениваемая в среднем в 600 тысяч рублей на вторичном рынке, привлекательна для российских покупателей.

Volkswagen Jetta: Простота конструкции делает эту модель эксплуатируемой без серьезных затрат, а после рестайлинга она стала еще более привлекательной.

Peugeot 308: Стильный дизайн, качественный интерьер, хорошие комплектации и доступные цены обуславливают спрос на эту модель.

Skoda Fabia: Компактный хэтчбек европейского качества по доступным ценам, пользующийся интересом покупателей.

Эти автомобили, согласно экспертам, отличаются не только популярностью, но и минимальным количеством ремонтов, что делает их предпочтительными для российских владельцев подержанных автомобилей.