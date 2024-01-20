Китайцы не в лидерах: Эксперты составили список из 10 подержанных автомобилей в России

Российские автолюбители предпочитают приобретать подержанные автомобили из Европы, исходя из данных агентства "Автотека". Несмотря на изменения на автомобильном рынке страны, в том числе рост популярности машин из Китая и активизацию отечественного автопрома, немецкие, французские и японские марки остаются востребованными. Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в 2023 году выглядит следующим образом:
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Renault Megane: Лидер рейтинга, отличается минимальным количеством ремонтов и пользуется спросом благодаря оптимальному соотношению цена-качество-дизайн.
Ford Focus: Очень часто покупаемый автомобиль среди подержанных за последние 15 лет. Популярность обусловлена ценовой доступностью, возможностью выбора комплектации и приспособленностью к российским условиям.
Kia Rio: Ежедневно продаются десятки подержанных Kia Rio, благодаря высокому спросу, доступной цене, ремонтопригодности и надежности.
Hyundai Solaris: Считается одним из лучших автомобилей своего класса, привлекая покупателей своей ценой, комфортабельностью и надежностью.
Toyota Corolla: Быстро завоевавший популярность среди россиян, отличается надежностью, неприхотливостью в обслуживании и доступной ценой.
Opel Corsa: Немецкий хэтчбек с умеренными эксплуатационными расходами, привлекающий покупателей своей невысокой стоимостью владения и отсутствием серьезных недостатков.
Volkswagen Passat: Популярная модель, оцениваемая в среднем в 600 тысяч рублей на вторичном рынке, привлекательна для российских покупателей.
Volkswagen Jetta: Простота конструкции делает эту модель эксплуатируемой без серьезных затрат, а после рестайлинга она стала еще более привлекательной.
Peugeot 308: Стильный дизайн, качественный интерьер, хорошие комплектации и доступные цены обуславливают спрос на эту модель.
Skoda Fabia: Компактный хэтчбек европейского качества по доступным ценам, пользующийся интересом покупателей.
Эти автомобили, согласно экспертам, отличаются не только популярностью, но и минимальным количеством ремонтов, что делает их предпочтительными для российских владельцев подержанных автомобилей.
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