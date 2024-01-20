Россияне начали массово избавляться от китайских автомобилей

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Растет предложение подержанных китайских автомобилей на вторичном рынке в России

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Авто

Согласно исследованию "Открытие Авто", на российском вторичном рынке зафиксирован рост предложения подержанных китайских автомобилей, который составил 45%.

Растет предложение подержанных китайских автомобилей на вторичном рынке в России
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет усиливаться в 2024 году. Влияние на рынок оказывают как рост числа китайских автомобилей в стране, так и высокие ставки по кредитам, которые могут привести к стагнации вторичного рынка.

Несмотря на увеличение предложения китайских автомобилей, самыми популярными на вторичном рынке остаются марки, такие как Lada, Renault, Chevrolet, Ford, Skoda и Daewoo.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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