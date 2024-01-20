Россияне начали массово избавляться от китайских автомобилей

Растет предложение подержанных китайских автомобилей на вторичном рынке в России

0:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно исследованию "Открытие Авто", на российском вторичном рынке зафиксирован рост предложения подержанных китайских автомобилей, который составил 45%.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет усиливаться в 2024 году. Влияние на рынок оказывают как рост числа китайских автомобилей в стране, так и высокие ставки по кредитам, которые могут привести к стагнации вторичного рынка.

Несмотря на увеличение предложения китайских автомобилей, самыми популярными на вторичном рынке остаются марки, такие как Lada, Renault, Chevrolet, Ford, Skoda и Daewoo.