Россияне начали массово избавляться от китайских автомобилей

Согласно исследованию "Открытие Авто", на российском вторичном рынке зафиксирован рост предложения подержанных китайских автомобилей, который составил 45%.
Эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет усиливаться в 2024 году. Влияние на рынок оказывают как рост числа китайских автомобилей в стране, так и высокие ставки по кредитам, которые могут привести к стагнации вторичного рынка.
Несмотря на увеличение предложения китайских автомобилей, самыми популярными на вторичном рынке остаются марки, такие как Lada, Renault, Chevrolet, Ford, Skoda и Daewoo.
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