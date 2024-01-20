Новый светофор появился в Москве: что изменилось для автолюбителей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестирование инновационного светофора "Сириус" на перекрестке Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Заммэр Москвы по транспорту, Максим Ликсутов, объявил о запуске новой модели, которая отличается встроенной контурной подсветкой, дублирующей цвет горящего сигнала.
Ликсутов отметил, что подсветка "Сириуса" позволяет водителям в любую погоду и время суток издалека определить текущий цвет светофора, что способствует предотвращению дорожных происшествий. В случае успешного тестирования, новинка может быть установлена на других улицах города.
Цель внедрения таких инноваций — продолжить снижение числа дорожных аварий. В настоящее время в Москве установлено около 56 тысяч светофоров с возможностью удаленного подключения. Они размещаются в зонах повышенной аварийности и около социально важных объектов, таких как больницы и школы.
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