Новый светофор появился в Москве: что изменилось для автолюбителей

В Москве начали тестировать новый светофор

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестирование инновационного светофора "Сириус" на перекрестке Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Заммэр Москвы по транспорту, Максим Ликсутов, объявил о запуске новой модели, которая отличается встроенной контурной подсветкой, дублирующей цвет горящего сигнала.

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ликсутов отметил, что подсветка "Сириуса" позволяет водителям в любую погоду и время суток издалека определить текущий цвет светофора, что способствует предотвращению дорожных происшествий. В случае успешного тестирования, новинка может быть установлена на других улицах города.

Цель внедрения таких инноваций — продолжить снижение числа дорожных аварий. В настоящее время в Москве установлено около 56 тысяч светофоров с возможностью удаленного подключения. Они размещаются в зонах повышенной аварийности и около социально важных объектов, таких как больницы и школы.