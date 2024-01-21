Автоодеяло: мифы и реальные преимущества в зимнюю погоду

Автоэксперт Сажин рассказал об альтернативе автоодеялу

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Использование автоодеял не имеет особого смысла, так как современные автомобили уже оснащены утеплительными и звукоизоляционными материалами, расположенными под крышкой капота.

"Обернуть автомобиль одеялом, как любимым, и оставить его на улице в мороз — бесполезное занятие. Термоодеяло не является теплым гаражом", — подчеркивает Автоэксперт Владимир Сажин.

По мнению эксперта, автомобиль все равно остынет полностью всего за три часа. Одеяло само по себе не генерирует тепло и не является источником энергии. Однако оно способно замедлить теплообмен с окружающей средой, что приводит к сокращению времени прогрева двигателя, особенно дизельного, и замедлению его остывания.

Поэтому автоодеяло может быть полезным для курьеров и владельцев микроавтобусов, чьи автомобили постоянно находятся в движении, обеспечивая легкий запуск двигателя и сохранение тепла в салоне во время коротких остановок.

Сажин поясняет, что преимущества автомобильного одеяла заключаются в уменьшении числа холодных запусков, что ведет к уменьшению износа двигателя и экономии топлива. Однако есть риск того, что автоодеяло может обернуться вокруг приводных ремней или вентилятора, если они не защищены кожухами, что может привести к дорогостоящему ремонту.

В качестве альтернативы Сажин напоминает о предпусковых подогревателях двигателей, установка которых не только продлевает срок службы двигателя, но и экономит топливо, так как холодный двигатель потребляет его более активно.