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Как выбрать подержанный автомобиль: пять факторов, которые важно учесть

Автоэксперт Рязанов: возраст не всегда дает точную информацию об авто с пробегом

1:57
Авто

При выборе подержанного автомобиля необходимо учитывать, что стандартные факторы, такие как возраст и пробег, не всегда являются единственными показателями состояния транспортного средства, предупреждает технический директор компании FRESH, Максим Рязанов. В беседе с "Лентой.Ру" он предоставил некоторые рекомендации по выбору бывших в употреблении автомобилей.

Автоэксперт Рязанов: возраст не всегда дает точную информацию об авто с пробегом
Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно мнению автомобильного эксперта, оценка состояния зависит от условий эксплуатации. Даже если автомобиль превысил 10-15 лет, он может оставаться в отличном состоянии при условии бережной эксплуатации и регулярного обслуживания.

В то время как автомобиль, использованный всего год, может находиться в плохом состоянии из-за агрессивного стиля вождения, неправильной замены технических жидкостей и небрежности в уходе за салоном.

В результате такой автомобиль может потребовать значительных затрат на капитальный ремонт и восстановительные работы по сравнению со старым транспортным средством.

Иными словами, каждый подержанный автомобиль уникален и требует подробного анализа, предпочтительно проводить расширенную техническую диагностику, поскольку скрытые дефекты сложно выявить без специализированного оборудования.

Обязательные требования включают отсутствие явных повреждений интерьера и экстерьера, исправность технических узлов и агрегатов. Подержанный автомобиль должен быть полностью готов к использованию и пройти проверку юридической чистоты через различные сервисы, предоставляющие информацию о числе владельцев, статусе розыска или залогах, а также данные о ДТП.

Эксперт также рекомендует обращать внимание на болты, соединяющие компоненты. Если они окрашены другим цветом или имеют свежую краску, это может указывать на замену деталей. Толщиномером следует измерять лакокрасочное покрытие кузова, поскольку неровности могут свидетельствовать о перекраске после ДТП.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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