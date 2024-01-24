Специалисты порекомендовали водителям регулярно ездить на высоких скоростях

Периодическое увеличение оборотов двигателя до красной зоны может быть полезным для его самоочищения и поддержания оптимальной работы, утверждают опытные механики.
Это способствует предотвращению масляного голодания и образованию задиров, особенно в ситуациях, когда водители предпочитают спокойный стиль вождения с низкими оборотами.
Рекомендуется проводить такие процедуры, например, выезжая на загородные дороги и поддерживая высокие обороты в течение определенного времени, чтобы обеспечить эффективную очистку двигателя.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.