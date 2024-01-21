Как спасти себя и свой автомобиль во время ледяного дождя: советы опытных водителей

Водителям озвучили инструкцию, как вести себя во время ледяного дождя

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Уведомления от МЧС о предстоящем ледяном дожде стали обыденностью для водителей. Это природное явление регулярно наблюдается в различных регионах страны, представляя высокий уровень опасности. В данной статье мы расскажем, как грамотно подготовиться к ледяному дождю и безопасно передвигаться по дорогам в условиях жуткой непогоды.

Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Ледяной дождь возникает при значительной разнице температур в воздухе на высоте и у поверхности Земли. Капли дождя, сформированные в теплых слоях атмосферы, спускаются вниз и, попадая в зону отрицательных температур, замерзают на различных поверхностях — на дорогах, стеклах, кузовах автомобилей и даже на одежде пешеходов. Образовавшаяся ледяная корка превращает дороги в настоящие катки, украшает ветви деревьев и создает риск падения на дорогу.

К встрече с этим опасным явлением должны быть готовы как водители, так и их автомобили. Даже новые зимние шины с шипами не всегда могут справиться с ледяным дождем. Для эффективного противостояния этому явлению необходимы дополнительные знания и навыки. Различные модели автомобилей имеют разную подготовку к ледяному дождю, и владельцам старых машин бюджетного класса может быть труднее справиться с этим: отсутствие обогрева стекол, зеркал, омывателей фар, а также отсутствие электронных систем поддержки, таких как ABS и ESP, делают их более уязвимыми.

Современные технологии не освобождают владельцев современных автомобилей от необходимости предпринимать меры предосторожности во время ледяного дождя. Перед поездкой следует обработать автомобиль специальными средствами, предотвращающими замерзание замков, дверных ручек, лючка бензобака и резиновых уплотнителей. Щетки стеклоочистителей необходимо заменить на зимние с минимальным количеством подвижных сочленений или гермочехлами. Обработка стекол, зеркал и фар автомобиля специальными средствами поможет предотвратить налипание грязи и льда.

Вождение при ледяном дожде требует особой осторожности. Нельзя разгоняться, резко тормозить, делать резкие маневры, так как даже небольшая ошибка может привести к потере управления. Рекомендуется перевести автоматическую коробку передач в зимний режим, а на механической коробке начинать движение со второй передачи. При замедлении на переднеприводном автомобиле не следует злоупотреблять торможением двигателем, чтобы избежать блокировки ведущих колес и неконтролируемого скольжения.

Важно поддерживать безопасное расстояние как спереди, так и сзади. В случае преследования другими водителями, рекомендуется аккуратно уступить дорогу и двигаться в своем темпе. Минимальное безопасное расстояние при ледяном дожде не должно быть меньше половины скорости (например, при скорости 60 км/ч — 30 метров, а при 90 км/ч — 45 метров).