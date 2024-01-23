Распитие алкоголя в припаркованном автомобиле: Верховный суд РФ поставил точку в этом вопросе

Выпивка в припаркованном автомобиле: что грозит владельцу

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Верховный суд РФ уточнил, что употребление алкоголя рядом с припаркованным автомобилем не считается нарушением закона.

Фото: Полоников Даниил Pravda.ru

Это стало ясно в результате закрытия дела московского водителя, оштрафованного и лишенного прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению суда, "управление транспортным средством" предполагает его "перемещение в пространстве", и употребление алкоголя в припаркованном автомобиле не является нарушением.