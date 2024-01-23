В ГИБДД рассказали, могут ли полицейские снять номера с автомобиля

Изменения в полномочиях ГИБДД: почему полицейские больше не могут снимать номера с автомобилей

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В прошлом сотрудники ГИБДД имели право снимать номера с автомобилей за серьезные нарушения.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Однако изменения в законодательстве и упрощение процедуры изготовления дубликатов номеров сделали этот шаг малоцелесообразным.

Теперь полицейские могут задерживать автомобили, направляя их на специализированные стоянки до устранения нарушений, таких как управление в состоянии опьянения, неисправности тормозов или отсутствие необходимых документов у водителя.