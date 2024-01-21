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Как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор?

Водителям рассказали, как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор

3:08
Авто

Автомобильный аккумулятор, установленный на вашем автомобиле, может подвергаться износу, что проявляется в затруднительном запуске двигателя в холодное утро. В таких случаях следующие рекомендации могут оказаться полезными. При полном разряде аккумулятора водителю не всегда приходится прибегать к экстренным методам, таким как разбивка окна или применение необычных приемов, чтобы попасть в салон.

Водителям рассказали, как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор
Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

У разных автомобилей могут быть разные способы открытия дверей, будь то традиционный ключ или аккумулятор, находящийся в багажнике, доступ к которому не заблокирован. Однако проблема, связанная с открытием автомобиля и достижением моторного отсека, где расположен аккумулятор, все равно возникает — ваш автомобиль может не иметь замковой скважины или механической разблокировки замков.

Если у вас нет уверенности в своих навыках и существует опасение, что попытки "взлома" могут повредить автомобиль, лучше обратиться за помощью к профессионалам из специализированных фирм, которые знают, как решать подобные ситуации.

Приобретите набор для открытия дверей

Если вы желаете самостоятельно решить проблему, у вас есть возможность! Шансы на успешное открытие двери значительно возрастают, если у вас под рукой есть набор инструментов для взлома дверей. В зависимости от комплектации, такой набор может включать S-образные крючки, тонкие и широкие рычаги для зацепления, а также специальные крючки для определенных марок и моделей. После покупки таких инструментов рекомендуется попрактиковаться, чтобы быть готовым к экстренным ситуациям. Лучше научиться ими пользоваться заранее, чем сталкиваться с этим в морозную погоду. Также рекомендуется не хранить инструменты в автомобиле, так как они могут не пригодиться, если вам откажет машина в самый неподходящий момент.

Откройте капот

На интернет-ресурсах можно найти советы о том, как подойти к замку капота через прорезь в радиаторной решетке, отодвинуть его длинной отверткой и получить доступ к аккумулятору. Хотя такой метод возможен на некоторых автомобилях, он требует определенных навыков и практики. Попробуйте усвоить этот метод заранее — он может пригодиться в будущем.

Используйте "подушку"

Если вам приходится ждать эвакуатор, можно воспользоваться обычной подушкой. Также существует специальное устройство, напоминающее манжету для измерения кровяного давления. Оно вставляется в зазор между дверью и крышей, надувается, расширяя кузовные панели, и открывает доступ к салону. С использованием длинного крючка можно затем открыть дверь, дотягиваясь до кнопки разблокировки.

Подключите внешнее питание

Существует еще один способ открыть автомобиль с разряженной батареей — подключение внешней аккумуляторной батареи к вашей. Это можно сделать, отсоединив подсветку заднего номера или один из указателей поворота и подсоединив провода в соответствии с полярностью. Затем разблокируйте двери с брелока. Этот метод, возможно, кажется сложным для тех, кто не имеет опыта работы с электрооборудованием, но, по словам экспертов, он довольно прост и эффективен.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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