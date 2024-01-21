Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе подержанного авто

Автоэксперт Рязанов: при осмотре авто с пробегом надо обратить внимание на кузов

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При выборе подержанного автомобиля необходимо осознавать, что каждый автомобиль уникален, требует тщательного изучения и расширенной технической диагностики. Эту информацию сообщает Газета.Ru, ссылаясь на высказывания технического директора автомобильной компании Fresh, Максима Рязанова.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

"Основные требования включают в себя отсутствие явных повреждений интерьера и кузова, а также исправное состояние технических узлов и агрегатов. Подержанный автомобиль должен быть полностью готов к использованию и успешно пройти проверку юридической чистоты через различные сервисы, предоставляющие информацию о количестве предыдущих владельцев, наличии в розыске или залогах, а также о случаях ДТП", — отметил автоэксперт.

Рязанов также подчеркнул, что стоит обращать внимание на болты, соединяющие кузовные элементы. Если они покрашены или разные, это может указывать на замену деталей после ДТП. Используя толщиномер, можно определить, происходила ли перекраска отдельных деталей.