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Мужчины должны с осторожностью использовать подогрев сидений зимой

Эксперты предупредили об опасности использования подогрева сидений в автомобиле

1:43
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Согласно утверждениям профессора Аллана Пейси из Манчестерского университета, использование обогрева сидений в автомобиле может оказывать негативное воздействие на способность мужчины зачать ребенка.

Эксперты предупредили об опасности использования подогрева сидений в автомобиле
Фото: openverse by thisgeekredes is licensed under CC BY 2.0

Долгое время было известно, что длительные горячие ванны могут негативно сказываться на мужской фертильности, поскольку яички должны сохранять прохладу, сообщает Deily Mail.

Схожий эффект может иметь использование подогреваемых автомобильных сидений, так как они могут повышать температуру яичек. Поэтому долгосрочное применение обогрева сидений может представлять потенциальный риск для мужской репродуктивной системы.

Доктор Иппократис Саррис, специалист по репродуктивной медицине, также подчеркивает возможный негативный эффект для мужской фертильности от продолжительного использования подогреваемых сидений в автомобиле. Несмотря на обратимость этого воздействия, будущим отцам следует обдумать, как совместить комфорт в холодное время года с поддержанием репродуктивного здоровья.

Аллан Пейси даже рекомендует мужчинам, планирующим потомство, временно воздержаться от использования этой функции в автомобиле.

Тем не менее, некоторые ученые считают, что эпизодическое использование обогреваемых сидений не причинит значительного вреда здоровью. Аналогичные воздействия могут оказывать длительное ношение тесных брюк и велосипедных шорт, приводящих к перегреву в области паха, и даже Британское общество фертильности ранее предупреждало мужчин от использования ноутбука непосредственно на коленях.

Что касается сидений, здесь простой совет: после того как вы сели в холодную машину, подогрейте сиденье до уровня комфортной температуры, а затем выключите обогрев — и все будет в порядке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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