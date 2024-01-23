ГИБДД объяснила, обязан ли водитель выходить из машины по просьбе инспектора ДПС

Выход из автомобиля по требованию полицейского: права и обязанности водителя

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил вопрос о выходе из автомобиля по требованию полицейского.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Водитель имеет право отказаться выходить из машины, если отсутствуют законные основания, такие как составление официального постановления, досмотр, задержание или оформление протокола. Полицейский может лишь предложить водителю выйти.

Инспектор ГИБДД может потребовать выхода из автомобиля в определенных случаях, включая необходимость устранения неисправностей, обнаружение опьянения, проверку номеров, досмотр салона и другие ситуации, предусмотренные регламентом.

Запугивание водителя статьей о неповиновении законному распоряжению полицейского без законных оснований считается незаконным.