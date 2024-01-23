ГИБДД объяснила, обязан ли водитель выходить из машины по просьбе инспектора ДПС

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Выход из автомобиля по требованию полицейского: права и обязанности водителя

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Авто

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил вопрос о выходе из автомобиля по требованию полицейского.

Выход из автомобиля по требованию полицейского: права и обязанности водителя
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Водитель имеет право отказаться выходить из машины, если отсутствуют законные основания, такие как составление официального постановления, досмотр, задержание или оформление протокола. Полицейский может лишь предложить водителю выйти.

Инспектор ГИБДД может потребовать выхода из автомобиля в определенных случаях, включая необходимость устранения неисправностей, обнаружение опьянения, проверку номеров, досмотр салона и другие ситуации, предусмотренные регламентом.

Запугивание водителя статьей о неповиновении законному распоряжению полицейского без законных оснований считается незаконным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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