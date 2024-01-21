Как защитить свой автомобиль от последствий снегопада: советы эксперта и юридические нюансы

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Юрист Соловьева объяснила, как получить выплату за лед и снег, упавшие на автомобиль

1:27
Авто

Как поступить, если снег или сосулька с крыши случайно попали на ваш автомобиль? Важно ли, упала ли глыба с непочищенной крыши или во время ее очистки? Давайте разберемся в этом вместе с экспертом в области автомобильного права, представителем "Народного фронта. Аналитика" — Екатериной Соловьевой.

Юрист Соловьева объяснила, как получить выплату за лед и снег, упавшие на автомобиль
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Если снег с крыши упал на ваш автомобиль, первым шагом будет обращение в полицию. Участковый полицейский выдаст постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где будут указаны факты и обстоятельства, включая данные о собственнике здания.

Согласно закону, собственник здания или помещения несет ответственность за состояние своего имущества. Это может включать в себя заключение договора с управляющей компанией на очистку крыши и другие подобные меры. После тщательной оценки ущерба необходимо подать заявление в суд.

Обычно это направлено против собственника или управляющей компании, а в случае многоквартирного дома — только против управляющей компании.

Екатерина Соловьева подчеркивает, что в ее практике был случай, когда управляющая компания старалась избежать выплат, утверждая, что автомобиль был неправильно припаркован, а они имеют договор с внешней организацией по уборке. Однако суд вынес решение в пользу потерпевшего.

В другом случае, где стороной был крупный банк страны, сначала был подан иск в суд, а затем было принято решение обращения в мировую юстицию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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