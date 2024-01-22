Россиянам рассказали о способе экономии на ТО автомобиля

Советы эксперта Франка: как сэкономить на техническом обслуживании автомобиля

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Эксперт Ирина Франк поделилась советами по экономии на техническом обслуживании автомобиля.

Важно различать техосмотр, обязательный для проверки безопасности, и техническое обслуживание (ТО), направленное на замену расходных запчастей.

Рекомендации включают проведение сезонного обслуживания, плановое ТО в соответствии с регламентом производителя, поиск доступных дилеров в период гарантии, а также осторожное использование аналогов запчастей для экономии.

Важно при этом не уступать в качестве услуг.