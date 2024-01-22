Россиянам рассказали о способе экономии на ТО автомобиля

Эксперт Ирина Франк поделилась советами по экономии на техническом обслуживании автомобиля.
Важно различать техосмотр, обязательный для проверки безопасности, и техническое обслуживание (ТО), направленное на замену расходных запчастей.
Рекомендации включают проведение сезонного обслуживания, плановое ТО в соответствии с регламентом производителя, поиск доступных дилеров в период гарантии, а также осторожное использование аналогов запчастей для экономии.
Важно при этом не уступать в качестве услуг.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.