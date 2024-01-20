Зимний уход за автомобилем: пять правил, чтобы избежать проблем в холодное время года

Автоэксперты назвали пять запретных действий с автомобилем в мороз

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

В холодное время года владельцам автомобилей приходится не только изменять свой стиль вождения, но и приспосабливаться к новым привычкам, таким как более раннее вставание для прогрева машины. Специалисты предостерегают от определенных действий при низких температурах.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Во-первых , строго запрещено применение кипятка из чайника для размораживания. Горячая вода может растопить лед, однако она также попадет на уплотнители и замок двери, что может привести к повреждению краски и необходимости замены уплотнителей.

, строго запрещено применение кипятка из чайника для размораживания. Горячая вода может растопить лед, однако она также попадет на уплотнители и замок двери, что может привести к повреждению краски и необходимости замены уплотнителей. Во-вторых , не следует долго крутить стартер, если машина не запускается сразу. Есть вероятность того, что на второй попытке двигатель начнет работать, поэтому стоит дождаться этого момента, предпочтительно начиная движение на низких скоростях в первые несколько минут.

, не следует долго крутить стартер, если машина не запускается сразу. Есть вероятность того, что на второй попытке двигатель начнет работать, поэтому стоит дождаться этого момента, предпочтительно начиная движение на низких скоростях в первые несколько минут. В-третьих , необходимость длительного прогрева двигателя часто exaggeio, часто достаточно 3-5 минут, прежде чем садиться за руль и начинать движение.

, необходимость длительного прогрева двигателя часто exaggeio, часто достаточно 3-5 минут, прежде чем садиться за руль и начинать движение. В-четвертых , при минусовых температурах не рекомендуется оставлять автомобиль с пустым баком. В нем может образоваться конденсат, который впоследствии замерзнет, затрудняя работу бензонасоса.

, при минусовых температурах не рекомендуется оставлять автомобиль с пустым баком. В нем может образоваться конденсат, который впоследствии замерзнет, затрудняя работу бензонасоса. В-пятых, стоит избегать мытья автомобиля в морозные дни. Подобная мойка может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии кузова. Более предпочтительным вариантом является использование закрытой автомойки или ожидание более теплой погоды.